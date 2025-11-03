Haberler

Çin'de Üst Düzey İki Yetkili Rüşvet Suçlamasıyla Partiden İhraç Edildi

Güncelleme:
Çin'de yolsuzlukla mücadele kapsamında iki eski üst düzey hükümet yetkilisi, rüşvet almakla suçlanarak iktidardaki Komünist Parti'den ihraç edildi. Bu karar, Çin'in yolsuzlukla mücadelesinin bir parçası olarak alınmış olup, davaların ciddi nitelikte olduğu belirtildi.

Çin'de Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 2 eski üst düzey hükümet yetkilisinin rüşvet almakla suçlanması ve davalarının "ciddi nitelikte" olması nedeniyle iktidardaki Komünist Parti'den ihraç edildiği bildirildi.

Çin yönetimi, son yıllarda yoğunlaştırdığı yolsuzlukla mücadele politikası çerçevesinde bir kez daha üst düzey yetkilileri hedef aldı. Çin'in en üst düzey yolsuzlukla mücadele kurumu Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu (CCDI), 2 eski üst düzey hükümet yetkilisinin disiplin ve yasa ihlalleri nedeniyle iktidardaki Komünist Parti'den ihraç edildiğini duyurdu. CCDI tarafından yapılan açıklamada, kararın Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun eski Başkan Yardımcısı Wang Jianjun ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun eski Başkan Yardımcısı Xu Xianping hakkında alındığı bildirildi. Komisyon, Wang ve Xu'nun rüşvet almakla suçlandığını, davalarının "ciddi nitelikte" olduğunu ve "olumsuz etkiye yol açtığını" belirtti. - PEKİN

