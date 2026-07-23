Çin'de gyrocopter turistlerin üzerine düştü: 2 yaralı

Çin'deki Chaka Tuz Gölü'nde uçuş yapan gyrocopterin turistlerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çin'in Qinghai eyaletinde yer alan Chaka Tuz Gölü'nde uçuş yapan Harbin XLI tipi gyrocopter kaza yaptı. Gyrocopterin turistlerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre, gyrocopter alçak irtifada uçtuğu sırada yakınlarında uçuş yapan başka bir gyrocopterin oluşturduğu rotor türbülansına girerek kontrolünü kaybetti ve düştü.

Kazada, gyrocopter ağır hasar alırken, içindeki kişiler yara almadan kurtuldu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı