Çin'de Sel Felaketi: 18 Bin Kişi Tahliye Edildi

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Çin'in Xianfeng kentinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. 18 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, Henan eyaletinde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Çin'in Xianfeng kentinde meydana gelen sel sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı, 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Henan eyaletinde ise sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Çin'in Xianfeng kentinde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kalırken, araçlar sel suyuna gömüldü. Otobüs seferleri durduruldu, okullarda eğitime ara verildi. Yetkililer 18 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Henan'da 3 can kaybı

Henan eyaletinin merkezinde ise dün meydana gelen selde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta ise Guizhou eyaletine bağlı Rongjiang'da 4 gün içinde iki kez sel felaketi yaşanmıştı. Haziran ayının ortalamasının iki katı yağış alan Rongjiang'da sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. - HUBEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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