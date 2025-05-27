Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama: 5 Ölü, 19 Yaralı

Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama: 5 Ölü, 19 Yaralı
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Çin'in Shandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlamanın şiddeti ve işçilerin kaçışı görülüyor.

Çin'in Shandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Korkunç anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Gaomi kentinde bulunan Shandong Youdao Kimya şirketine ait tesiste patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, patlamayla birlikte tanklardan birinin havaya uçtuğu, yan taraftaki bir tankta bulunan işçinin can havliyle kaçıştığı görüldü. Bölgeden alev topu ve yoğun duman yükselirken, fabrikaya 232 acil durum görevlisi sevk edildi. Çin devlet medyası, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları, patlamanın şiddetiyle fabrikadan 3 kilometre uzaklıkta bir deponun camlarının kırıldığını belirtti.

Şirket, pestisitlerin yanı sıra tıbbi amaçlı kimyasallar üretiyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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