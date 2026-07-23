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Bavi Tayfunu Hortumu Aracı Havaya Uçurdu

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Çin’de Bavi Tayfunu’nun geçişi sırasında oluşan hortum nedeniyle bir araç havaya uçtu.

Çin'de Bavi Tayfunu'nun geçişi sırasında oluşan hortum nedeniyle bir araç havaya uçtu.

Çin'in Zhejiang eyaletini vuran Bavi Tayfunu hayatı felç etti. 19 Temmuz Pazar günü tayfunun geçişi sırasında bir otoyolda hortum çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, bir aracın havaya uçtuğu görüldü. Başka bir araç da savrulurken, ağaçların devrildiği kameraya yansıdı.

Tayfun nedeniyle binlerce ağaç ve elektrik hatları devrilirken, ulaşım aksadı. Zhejiang, Şanghay ve Fujian'da 2.2 milyondan fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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