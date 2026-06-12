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Çin, ABD'li Min Zin'yi casusluktan gözaltına aldı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşı Min Zin'in casusluk ve ulusal güvenliği tehlikeye atmak suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Min Zin, Kunming havalimanında 2 hafta önce gözaltına alınmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşı Min Zin'in casusluk ve Çin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Myanmar odaklı bir düşünce kuruluşunun liderliğini yapan ABD vatandaşı Min Zin'in gözaltına alındığı doğrulandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlediği basın toplantısında, Zin'in casusluk ve Çin ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandığını bildirerek, ilgili makamlar tarafından gözaltına alındığını söyledi. Jian, konuya ilişkin ABD'nin Guangzhou Başkonsolosluğu'nun bildirdiğini aktardı.

Strateji ve Politika Enstitüsü (ISP) Myanmar Direktörü Min Zin, seyahat ettiği Çin'in güneybatısındaki Kunming kentindeki havalimanında 2 hafta önce gözaltına alınmıştı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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