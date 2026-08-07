Sichuan'da 4.9 Deprem: 1 Ölü, 6 Yaralı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre, Sichuan eyaletine bağlı Gao bölgesinde yerel saatle 13.00 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 6 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde güvenli yere sığınmaya çalışan 1 kişinin duvarın yıkılması sonucu hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer depremin ardından acil müdahale önlemlerini başlatırken, durumu değerlendirmek üzere merkez üssüne personel gönderdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı