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Sichuan'da 4.9 Deprem: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre, Sichuan eyaletine bağlı Gao bölgesinde yerel saatle 13.00 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 6 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde güvenli yere sığınmaya çalışan 1 kişinin duvarın yıkılması sonucu hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer depremin ardından acil müdahale önlemlerini başlatırken, durumu değerlendirmek üzere merkez üssüne personel gönderdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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