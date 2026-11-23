Çin'de yabancı bir istihbarat teşkilatına 100'den fazla rapor sızdırdığı, bunlardan 35'inin devlet sırrı niteliği taşıdığı belirtilen bir kamu görevlisi idam cezasına çarptırıldı.

Çin'de devlet sırlarını yabancı ülkelere sızdıran kamu görevlilerine yönelik operasyonlar gündemdeki yerini koruyor. Çin Ulusal Devlet Sırlarını Koruma İdaresi'ne bağlı Baomiguan adlı sosyal medya hesabı, yalnızca Ma soyadıyla tanımlanan bir kamu görevlisinin devlet sırlarını yabancı bir ülkeye sızdırdığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. Ma'nın tüm kişisel mal varlığına da el konuldu

Baomiguan, Ma'nın yurt dışında görev yaptığı sırada yabancı bir istihbarat teşkilatı tarafından devşirildiğini öne sürdü. Paylaşımda, Ma'nın Çin'e döndükten sonra yabancı istihbarat bağlantısının talimatları doğrultusunda yürüttüğü operasyon kapsamında, 35'i devlet sırrı olarak sınıflandırılan 100'den fazla istihbarat raporunu yurt dışına aktardığı ve bu faaliyetleri karşılığında 1 milyon yuanın (150 bin dolar) üzerinde ödeme aldığı ifade edildi. Ma'nın çalıştığı kurumun ve yabancı istihbarat teşkilatının kimlikleri açıklanmadı. Ma'nın iddia edilen casusluk faaliyetlerinin ne kadar sürdüğü, ne zaman tutuklandığı ve ne zaman mahkum edildiği ya da cezasının infaz edilip edilmediği de belirtilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı