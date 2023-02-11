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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan cenaze transferi ve yardım geçişleri

3. Sayfa Haberleri

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan cenaze transferi ve yardım geçişleri

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda cenaze transferi ve yardım geçişleri sebebiyle hareketlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda cenaze transferi ve yardım geçişleri sebebiyle hareketlendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 10 ilde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Suriye uyruklu vatandaşların cenazeleri de yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmeye başladı. Alınan cenazelerden Suriye'de defin edilecekler ise araçlarla Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilip ülkelerine götürüldü.

Öte yandan uluslararası yardım kuruluşlarınca hazırlanan yardımlar da sınır kapısına ulaştı. UNICEF'in çocuklar için hazırladığı yardımlar ile diğer uluslararası kuruluşlarca hazırlanan 22 yardım dolu tırı Suriye'ye geçiş yaptı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye Hatay 3. Sayfa Haberler

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