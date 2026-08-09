Cilvegözü'nde tırda silah operasyonu

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bir tırda 16 adet çeşitli markalarda tabanca ve 1 adet makineli tabanca ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos'ta Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tır ve dorsesinde yapılan aramada 16 adet çeşitli markalarda tabanca ve 1 adet makineli tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı