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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Tutuklama
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Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonda, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda durdurulan tırda birçok uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 3 zanlı gözaltına alınarak tutuklandı.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir çok uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı,

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı sahasında bir tır durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 64 fişek, 1 balistik yelek, 84 sentetik uyuşturucu hap, 12 bin 400 lira, 200'ü "geçersiz" ibareli 450 avro, 1590 dolar, 100 lari, 3 cep telefonu ve 1 dijital saat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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