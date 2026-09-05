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Elektrikçi direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti

Elektrikçi direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elektrikçi Mehmet Yılmaz, tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından indirilen Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tırmandığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede elektrik dükkanı işlettiği öğrenilen 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Yılmaz'ın direkte hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla elektrik direğinden indirilen Yılmaz'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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