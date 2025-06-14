Çikolatada Gizlenen Uyuşturucu Operationu: 10 Gözaltı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çikolata ve otogaz tankında gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alındı.

Çikolatanın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da 10 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda ele geçen uyuşturucuların gizlenerek taşıma şekli görenleri hayrete düşürdü. Bir kadının çantasındaki sürülebilir çikolata içerisine gizlenmiş uyuşturucu paketi ve bir aracın otogaz tankı arkasına saklanmış uyuşturucular tek tek polis tarafından ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Atakum, Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucuya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 612,41 gram metamfetamin, 3 bin 173 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak uyuşturucuları sakladıkları yerler polis tarafından tek tek ele geçirildi. Bir kadının çantasındaki sürülebilir çikolata içine gizlenmiş uyuşturucu madde ile bir aracın bagajındaki otogaz tankı arkasına gizlenmiş poşet içindeki metamfetamin polis tarafından ele geçirilerek zehir tacirlerine darbe vuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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