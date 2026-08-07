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Eskişehir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 arazöz ile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de bir arazide çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araziden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına 2 arazöz ile müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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