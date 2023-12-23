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Cihangir'de 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Cihangir'de bulunan 3 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın deposunda hasar meydana geldi.

Cihangir'de 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, 11.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrumunda çıktı. Bodrumdan çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın üst katlarında kalanların kendi imkanları ile dışarıya çıktığı öğrenilirken çevrede büyük panik yaşandı. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek duman tahliyesine başladı. O sırada İGDAŞ ekipleri ise patlama ihtimali nedeniyle binanın doğalgazını kesti.

Olan biteni korku dolu gözlerle izlediler

Yangının çıktığı sokakta yaşayanlar ve esnaf korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Kimi vatandaşların ise cep telefonu kamerası ile yaşananları kayıt altına aldığı görüldü.

Ölen ya da yaralanan yok

Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı, binanın deposunda hasar oluştuğu belirlendi. İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cihangir Beyoğlu İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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