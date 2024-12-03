Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
İstanbul'da bir kadın çiğköfte alırken, dükkanda tacize uğradı. Bir adamın, genç kadını arkasına geçip taciz ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Çiğköfteciye giden genç bir kadın, ayakta siparişini verdiği esnada tacize uğradı.
GENÇ KADINI DAKİKALARCA TACİZ ETTİ
Genç kadının arkasına geçen bir adam, utanmadan, kimseye aldırmadan dakikalarca eliyle taciz etti. Kadın ise her şeyden habersiz siparişini beklemeye devam etti.
MİDE BULANDIRAN ANLAR KAMERADA
Mide bulandıran anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tepki yağarken, vatandaşlar şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.