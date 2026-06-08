Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Memiş Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. idaresindeki motosiklet ile R.E. yönetimindeki 37 ADE 354 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı