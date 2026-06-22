Kastamonu'da metruk binada erkek cesedi bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından metruk binada bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında metruk bir binanın içerisinde erkek cesedi bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin 55 yaşlarındaki Mevlüt Kabuk'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Kabuk'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kabuk'un yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı