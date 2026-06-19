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Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin hafif ticari aracın yuvarlanması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cide ilçesi Kovanören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Ağaçlar sebebiyle uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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