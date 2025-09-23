Cide'de Boş Evde Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde boş olan evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Cide ilçesi Aydos Sakallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan A.M.'ye ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU