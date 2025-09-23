Haberler

Cide'de Boş Evde Yangın Çıktı

Cide'de Boş Evde Yangın Çıktı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Aydos Sakallı köyünde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde boş olan evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Cide ilçesi Aydos Sakallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan A.M.'ye ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

