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Kastamonu'da yayaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da yayaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde aniden yola atlayan bir yayaya çarpan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı. Yaya olay yerinden kaçarken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde aniden yola atlayan yaya çarpan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Nasuh Mahallesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş. yönetimindeki 37 ADZ 422 plakalı motosiklet, aniden yola atlayan yaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden Ali Ş. motosikletten düşerek yaralandı. Motosikletin çarptığı yaya ise olay yerinden uzaklaştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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