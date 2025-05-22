Çiçekdağı'nda Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Çiçekdağı'nda Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Çiçekdağı ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. yakalanarak tutuklandı. 28 yaşındaki O.Ş., 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası ile aranmaktaydı.

Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekiplerince 'Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik' yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, O.Ş.'nin (28) 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla arandığı tespit edildi. O.Ş.; jandarma ekiplerince gözaltına alınarak işlemlerinin ardından tutuklandı.

Tutuklanan O.Ş.; Yozgat 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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