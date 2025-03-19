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CIA Genel Merkezi'nde Havaya Ateş Açıldı

CIA Genel Merkezi'nde Havaya Ateş Açıldı
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Virginia'da bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Genel Merkezi'nin girişinde bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olay sonrası polis ve özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.

Abd Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın ( Cıa ) Genel Merkezi'nin girişinde bir kişi havaya ateş açtı.

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın ( Cıa ) Genel Merkezi'nin giriş kapısı yakınlarında bir kişi havaya ateş açtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Genel Merkez'e giriş-çıkışlar ile çevredeki yollar yollar trafiğe kapatıldı. Görgü tanıkları, şüphelinin havaya ateş açmasının yanı sıra etrafına tehditler savurduğunu aktardı.

ABD basınında yer alan haberlerde, şüphelinin Route 123 üzerindeki CIA tesisinin giriş kapısına yakın bir bankta oturduğu ve elinde pompalı tüfek bulunduğu aktarılarak, güvenlik güçlerinin şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. - VIRGINIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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