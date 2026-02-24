Haberler

CIA'den İranlılarla iş birliğine yönelik Farsça paylaşım

Güncelleme:
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), İranlılara yönelik Farsça bir mesaj yayınlayarak, güvenli iletişim yöntemlerine dair önerilerde bulundu ve iş birliği çağrısında bulundu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilimin sürdüğü bir dönemde, kurumla iletişime geçmek isteyen İranlılara yönelik Farsça bir açıklama yayımladı. Paylaşımda, sanal ortam üzerinden güvenli yollardan CIA ile iletişime geçme yöntemlerine ilişkin tavsiyeler verildi. Kurum, iletişime geçmek isteyen kişilere öncelikle kapsamlı güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulundu. Bu kapsamda, ofis bilgisayarı ya da kişisel telefonlar yerine yeni ve tek kullanımlık bir cihaz tercih edilmesi önerildi. Ayrıca, ekran ve çevrim içi faaliyetlerin çevredeki kişiler tarafından görülme riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. CIA, bunun yanı sıra güvenilir bağlantı yöntemlerinin tercih edilmesi, gizlilik ayarlarının titizlikle yapılandırılması ve bağlantı güvenliğini artıran ek özelliklerin etkinleştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulundu.

CIA, bu ayın başlarında benzer bir paylaşımda da Çinli askeri yetkililere işbirliği çağrısında bulunarak kurumla güvenli yollardan iletişime geçilmesine yönelik tavsiyeler vermişti. - WASHINGTON

