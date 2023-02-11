CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası suç içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası suç içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin artçı sarsıntıları ve yardım çalışmaları sürerken Dağ'ın sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlar yaptığının tespitinin ardından, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında gözaltı talimatı verildi. Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan Dağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Kaynak: AA / 3. Sayfa Cumhuriyet Halk Partisi Süleyman Dağ Zeytinburnu Hisarcık 3. Sayfa Güncel Haberler

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