CHP'nin seçim ofisinde yangın

Çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan CHP seçim ofisinde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın bugün akşam saat 22. 00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Karşıyaka mahallesi Sarnıç sokakta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi seçim ofisinin çay ocağı bölümünde ocağın tüpün hortumunu eritmesi sonucu yangın çıktı. Tüpün yanmaya başlaması üzerine ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ekipleri yönlendirimdi. Yangına hemen müdahale eden ekipler alevleri büyümeden söndürdü. Madde hasar yaşanan ve kısa süreli paniğe sebep olan olayda kimse yaralanmadı.