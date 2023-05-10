Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'nin seçim ofisinde yangın

3. Sayfa Haberleri

CHP'nin seçim ofisinde yangın Çıkan yangın büyümeden söndürüldü Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan CHP seçim ofisinde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

CHP'nin seçim ofisinde yangın

Çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan CHP seçim ofisinde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın bugün akşam saat 22. 00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Karşıyaka mahallesi Sarnıç sokakta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi seçim ofisinin çay ocağı bölümünde ocağın tüpün hortumunu eritmesi sonucu yangın çıktı. Tüpün yanmaya başlaması üzerine ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ekipleri yönlendirimdi. Yangına hemen müdahale eden ekipler alevleri büyümeden söndürdü. Madde hasar yaşanan ve kısa süreli paniğe sebep olan olayda kimse yaralanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title