CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Nisan'a ertelendi. - ANKARA

CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB davası hamlesi
500

