CHP Milletvekili Melih Meriç'e silahlı saldırı

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç fıstıkçıların sorunlarını dile getirirken yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş etti. Vekilin 5 metre yakınına kadar gelen şahsa korumalar müdahale etti.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Fıstık fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Fıstıkçılar sitesine gelen çiftçilere destek vermek için bölgeye gelen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada muhtar olduğu iddia edilen bir şahıs kimseyi konuşturmam diyerek havaya ateş etti. Şahıs korumlar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler silahlı şahsı gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP