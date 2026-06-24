CHP Malatya İl Başkanlığı binasında gerginlik

CHP Malatya İl Başkanlığı'nda devir teslim meselesinden başlayan gerginlik, sabah saatlerine kadar devam etti. Binada zaman zaman arbede yaşanırken polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış, eski yönetimin il binasını boşlatmaması üzerine gece saatlerinde çilingir yardımıyla parti binasına girdi. Sabah saatlerinde il binası önünde toplanan bir grup partili de, duruma tepki göstererek binaya girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Zaman zaman taraflar arasında arbede çıktı. Bölgede partililerin bekleyişi sürerken, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı