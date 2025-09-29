CHP Lideri Özgür Özel'e Yumruk Atan Sanık 1 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darbeden sanık, 1 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darbeden sanık Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiği, rapora göre müşteki Özgür Özel'in yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu belirtildi.

"Müvekkile yönelik fiil hayatını tehlikeye sokmamıştır ama kamu barışını, kamu güvenliğini büyük tehlikeye sokmuştur"

Müşteki Özel'in avukatları, rapora bir diyeceklerinin olmadığını söyleyerek, "Müvekkile yönelik fiil hayatını tehlikeye sokmamıştır ama kamu barışını, kamu güvenliğini büyük tehlikeye sokmuştur. Her ne kadar özür dilemiş ise de özrünün kabul bulması mümkün değildir. Ayrıca özrü samimi de değildir. Geçmişe dayalı sabıkası da gözetilerek üst sınırdan ceza almasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Söylendiği gibi planlı bir şekilde hareket etmedim"

Sanık Tengioğlu ise savunmasında, "Suçu kasıtlı olarak işlemedim. Bir zamanlar Çağlayan'da bir işletmede çalışıyordum. O sırada kalabalıkta bir kadının haykırışını duydum, kadına sorduğumda oğlu icin ağladığını, oğlunun polis olduğunu söyledi. Ben de bu olaydan çok etkilendim, olay günü daha önceden bildiğim ve sevdiğim Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni olacağını öğrendim, bunun üzerine olay yerine gittim. Sırrı Süreyya Önder'e karşı son vazifemi yerine getirmek istemiştim. Bu sırada Özgür Özel'i gördüm, daha önce yaşadığım ve etkilendiğim olay aklıma geldi. Ben de bunun üzerine kendisine tepki gösterdim. Söylendiği gibi planlı bir şekilde hareket etmedim" şeklinde konuştu.

Duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Tengioğlu, "Pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı" ifadelerini kullandı.

1 yıl hapis cezası ile tahliye kararı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Selçuk Tengioğlu'nu 'kamu görevlisine karşı kasten basit yaralama' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve tutuklamadan beklenen amacın gerçekleşmiş olmasını da dikkate alan mahkeme, Tengioğlu'nun tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL