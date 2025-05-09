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CHP Lideri Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Geçmişi İfşa Oldu

CHP Lideri Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Geçmişi İfşa Oldu
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Selçuk Tengioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırdığı için tutuklanırken, 2004 yılında evlatlarını katleden bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıktı. İskenderun'daki cinayetlerin üzerinden 21 yıl geçtiği anma etkinliklerinde mezar başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlatlarını silahla ve bıçakla öldürerek katletmesinin üzerinden 21 yıl geçti. Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okundu.

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, mahkemece tutuklanmıştı. Saldırıyla birlikte Tengioğlu'nun 2004 yılında İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki evladı Barış'ı ve 17 yaşındaki evladı Mutlu'yu silahla vurarak öldürdüğü ve 2 çocuğunu da yaraladığı ortaya çıkmıştı. Müebbet hapis cezası alan şahsın 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kalması tepkilere neden olurken 9 Mayıs itibarıyla kan donduran cinayetlerin üzerinden 21 yıl geçti. Ölüm yıl dönümlerinde ağabey ve kardeşi mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunarak anıldılar.

Şahsın katlettiği evladı Barış'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki, "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadeleri dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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