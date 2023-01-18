Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te olay gaf: Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gitti. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te olduğunu unutup, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek gaf yaptı. Salonda gülüşmeler oluşurken, bazı katılımcılar Kılıçdaroğlu'nu, "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Güneydoğu Hemşeri Buluşması" programına katıldı. Programda çoğunlukla Şanlıurfalıların bulunduğu STK'lar, kanaat önderleri, dernekler ve vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

"ŞANLIURFA" GAFI

Gaziantep'te olduğunu unutan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sözlerine, " Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek başladı. Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.

"HEPSİ GİDECEKLER"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gaziantep'te 500 bini aşkın Suriyeli var. Allah aşkına bana söyler misiniz, bu Suriye politikası yanlış mı? Doğru mu? Bizim Suriyeliler ile ne kavgamız var. Biz neden Suriye'ye girdik. Emevi Camii'nde 24 saatte namaz kılacaklardı ama sonucu 3 milyon 600 bin Suriye'nin Türkiye'ye gelmesi oldu. Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sayısının resmi rakamlara göre 500 bin olduğu söyleniyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Karnımızı doyurduk şimdi de onların karnını doyuracağız. İktidara geldiğimizde ırkçılık yapmadan onları en geç 2 yıl içerisinde kendi iradeleriyle Suriye'ye göndereceğiz. Hepsi gidecekler.

"GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ"

Sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak ve sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız."