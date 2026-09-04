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CHP'li Berhan Şimşek'in şiddet iddialarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

CHP'li Berhan Şimşek'in şiddet iddialarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in, 10 yıllık birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili mahkeme kararı ve güvenlik kamerası görüntüleri gündeme geldi. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında iki ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi; karar iki ay daha uzatıldı. Görüntülerde taraflar arasındaki gerginlik anları yer alırken inceleme sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginliğin dikkat çeken anları yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülüyor. Görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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