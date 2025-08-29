CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde Hile İddiaları: Özgür Çelik'in İfadesi Alınacak

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildi. - İSTANBUL