CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde Hile İddiaları: Özgür Çelik'in İfadesi Alınacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı hile yapıldığı iddiaları nedeniyle Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadeleri alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözde Kahveci'den Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım

İrfan'ın eşinden Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.