CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gergin Anlar: Polisle Çatışma

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde slogan atan bir grup, polis otobüsüne saldırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atan Gürsel Tekin'in partinin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Gerginliğin yaşandığı bölgede toplanan kalabalık zaman zaman polise saldırdı. Polisle gruplar arasında arbede yaşandı. Dağılın uyarısına uymayan bir grup polis otobüsüne saldırdı. Otobüsü sallayan grup üyeleri emniyet güçleri tarafından oradan uzaklaştırıldı.

Öte yandan, uyarılara rağmen dağılmayan gruplara biber gazıyla müdahale edildi. - İSTANBUL