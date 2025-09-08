Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gergin Anlar: Polisle Çatışma

CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gergin Anlar: Polisle Çatışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyum Gürsel Tekin'in gelişi sırasında bir grup, polis otobüsüne saldırdı ve biber gazıyla müdahale edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde slogan atan bir grup, polis otobüsüne saldırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atan Gürsel Tekin'in partinin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Gerginliğin yaşandığı bölgede toplanan kalabalık zaman zaman polise saldırdı. Polisle gruplar arasında arbede yaşandı. Dağılın uyarısına uymayan bir grup polis otobüsüne saldırdı. Otobüsü sallayan grup üyeleri emniyet güçleri tarafından oradan uzaklaştırıldı.

Öte yandan, uyarılara rağmen dağılmayan gruplara biber gazıyla müdahale edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Evlilik boyunca çarpıcı iddia: Masrafların yarısını Yasemin Ergene karşıladı

14 yılın ardından yeni detay: Evin giderleri yarı yarıya paylaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.