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CHP İl Başkanı Özgür Çelik'e Hapis Talebi

CHP İl Başkanı Özgür Çelik'e Hapis Talebi
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CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in yer aldığı 26 şüpheli hakkında, polise mukavemet ve saldırı iddialarıyla yürütülen soruşturmada, 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İSTANBUL - CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 26 şüpheli hakkında, adliye önünde polise mukavemet ettikleri ve tekme ile yumruklarla saldırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Çelik'in 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 26 şüpheliye yönelik 31 Mayıs 2025'de adliye önünde polise mukavemet ettikleri ve tekme ile yumruklarla saldırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 5 polis memuru 'müşteki', aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin de arasında olduğu toplanan kalabalığa ekiplerce dağılmaları konusunda uyarı yapılarak dağılmaları amacıyla müzakere yapıldığı, şüphelilerin güvenlik güçlerince oluşturulan hattı itmek, tekme ve yumruk ile saldırmak suretiyle mukavemet ederek dağılmamakta ısrar ettikleri anlatıldı.

1 polis memurunun yarasının 'kemik kırığı' şeklinde olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri, vurmak, tekmelemek, yumruk atmak, iteklemek suretiyle müşteki polis memurlarını yaraladıkları,, çağrı üzerine toplanan ve birlikte hareket ettiği anlaşılan şüphelilerin müşterek fail oldukları ve kamu görevlisi polisin görevini yapmaya engel olmak amacıyla cebir kullandıkları ve yaralan müşteki polis memuru M.Y.'nin yarasının kemik kırığı şeklinde olduğuna dair rapor hazırlandığı kaydedildi.

Binlerce liralık zarar tespiti

İddianamede ayrıca, 12 adet çevik kuvvet boy kalkanı ve 2 adet personel kaskının zarar gördüğü, zarar tespit tutanağına göre çevik kuvvet boy kalkanlarının maliyetinin bin 920 euro, kaskların ise 4 bin lira olduğu ifade edildi.

15 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 26 şüphelinin 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 3 yıl 8 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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