CHP Hakkında Yargıtay'a İhbarda Bulunuldu

İddianamede, "Seçim sandık verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden usulsüz yayıldığı anlaşıldığından Anayasa 68–69. maddeleri ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nu kapsamında gereğinin taktiri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir" cümleleri ile CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu. - İSTANBUL