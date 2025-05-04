CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı: Zanlı Gözaltında
İstanbul'daki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T. gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü. İlk ifadesi alınan zanlı, buradan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa