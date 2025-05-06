CHP Genel Başkanı Özgür Özel Darp Edildi: Şüpheli Tutuklandı
Özgür Özel'in darp edilmesine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, Selçuk Tengioğlu tutuklandı. Olay, kişinin kamu görevi nedeniyle kasten yaralanması suçlamasıyla değerlendiriliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa