CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Hapis Cezası Talebiyle Yargılanıyor

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında Gürlek'in avukatı Abdullah Adır ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu bir grup arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine mahkeme, duruşmaya ara verdi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada tutuksuz sanık Cem Aydın ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup da izleyici olarak katıldı.

"Bu ülke için elini taşın altına koymuş ve ateşten gömlek giymiştir"

Duruşmada, Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır söz aldı. Adır yaptığı konuşmasında Akın Gürlek'e ilişkin "Bu ülke için elini taşın altına koymuş ve ateşten gömlek giymiştir" dedi.

"Başına taş düşsün" denildi

Adır'ın sözlerini paylaşması üzerine CHP milletvekillerinin aralarında olduğu gruptan "Başına taş düşsün" sesi duyuldu. Mahkeme başkanı, Akın Gürlek'in başına taş düşmesini söyleyen kişinin dışarı çıkmasını talep ederken, CHP milletvekillerinden biri yanlış anlaşıldıklarını ifade etti.

Mahkeme başkanı duruşmaya 5 dakika ara verdi

O esnada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Abdullah Adır arasında tartışma çıktı. Bir şahıs, Adır'a "CHP Genel Başkanına parmak sallayamazsın" dedi. Mahkeme başkanı duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından duruşma görülmeye devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek 'mağdur', Cem Aydın ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Sarf ettiği sözlerin saygınlığı zedeleyici olduğu ve ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın'ın sosyal medyada paylaştığı videoda kullandığı 'adalet celladı, seyyar giyotin' şeklindeki sözlerinin karşı tarafı küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici ve incitici olduğu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı. İddianamede, Gürlek'in geçmiş dönemlerde Sulh Ceza Hakimliği ile terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde görev aldığı, görevi sebebiyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, şüpheli Aydın'ın sözlerinin ise terörle mücadelede görev alan ve kamu görevlisi olan Gürlek'i hedef gösterdiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Aydın'ın 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL