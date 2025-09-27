Haberler

CHP Başiskele Kongresinde Kavga: Tekme ve Tokatlar Havada Uçtu

Başiskele'deki CHP ilçe kongresinde mevcut başkan Uğur Falay'ın konuşması sırasında partililer arasında gerginlik yaşandı. Bir partilinin müdahalesi sonrasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

CHP Başiskele ilçe kongresinde, başkan adayı Uğur Falay'ın konuşması sırasında tartışma çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga partililer ve divan tarafından yatıştırıldı.

Başiskele'deki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı. Mevcut ilçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı. Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı. Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu. Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
