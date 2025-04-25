Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var

Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var: Kurtulma ihtimali...

Change Çetesi Çökertildi: 11 Üye Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı araç değiştirme işlemleriyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla birlikte birçok suç delili ele geçirildi.

Change çetesi çökertildi

KOCAELİ - Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan 11 çete üyesi yakalandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı faaliyet kapsamında, 22 Nisan'da Kocaeli, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin, hurdaya ayrılmış araçlara ait şasi numaralarını kullanarak yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçları yasal görünümlü hale getirip satışa sundukları, bu yöntemle organize şekilde haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında; 12 dorse, çekici, tabanca, 146 fişek, 46 araç ruhsatı, 15 şasi etiketi ve 3 araç plakası ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.