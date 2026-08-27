Cezayir'de Orman Yangınları: 12 Ölü, 54 Yaralı

Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybederken 54 kişi de yaralandı.

Cezayir, ülkeyi ve komşu Tunus'u etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgasının ardından çıkan

orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde aşırı sıcaklar kaynaklı tek bir günde 154 orman yangını çıkarken 12 kişi hayatını kaybetti. Cezayirli yetkililer 6'sınun durumu kritik olmak üzere 54 kişinin yaralandığını açıkladı. Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayoud, Bejaia'nın Souk El Thenine kentindeki bir hastane ziyareti sırasında yaptığı açıklamada can kayıplarının Jijel, Bejaia ve Tizi Ouzou eyaletlerinde görüldüğünü ifade ederek, "Jijel ilinde 5, Bejaia'da 4 ve Tizi Ouzou'da 3 can kaybı kaydedildi" dedi. Sayoud, Sivil Savunma ekiplerinin dün ülke genelinde 154 yangın vakası kaydettiğini, bunların 36'sının Bejaia'da meydana geldiğini ve 18'inin kontrol altına alındığını söyledi. Sayoud, yangınlardan etkilenen bölgelerden çok sayıda ailenin tahliye edildiğini de bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı