Cezaevine ait Ring aracı kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Cezaevine ait Ring aracı kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde cezaevi ring aracının önünde seyreden kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı. - Cezaevine ait Ring aracı kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde cezaevi ring aracının önünde seyreden kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza; Antalya-Alanya D - 400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Sinan Köker'in kullandığı 07 NYV 03 plakalı Alanya Cezaevine ait Ring aracı, Çakış ışıklı kavşağında aynı istikamette seyir halindeki Ali Koyak'ın kullandığı 07 YN 058 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ali Koyak, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Cezaevine ait Ring aracı kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler

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