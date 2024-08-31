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Bursa'da 9 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

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Bursa'da Güven Timleri, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, hassas terazi, metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da Güven Timleri, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği timleri, durumundan şüphelendiği A.K.'yi durdurdu. Yapılan sorgulamasından "silahlı yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından ise aranması olduğu tespit edildi. A.K. üzerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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