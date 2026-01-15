Haberler

42 yıl hapis cezasıyla aranan firari Esenler'de yakalandı

42 yıl hapis cezasıyla aranan firari Esenler'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

42 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nurşah Ç., Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hükümlü olan firari, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevinden firar eden ve hakkında 42 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nurşah Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nurşah Ç. Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurşah Ç.'nin; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık, dolandırıcılık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 42 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
'Annem hasta' diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler

"Annem hasta" diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler