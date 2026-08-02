Cezaevinden çıkıp otomobil çaldı, yakalanınca savunması pes dedirtti

Konya'da çalındıktan sonra Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları üzerinden takibe alınan otomobil, Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince bulundu. Gözaltına alınan ve kendisini "Adıyaman'a gitmek için çaldım" diye savunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesinde çalındığı bildirilen otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan titiz araştırma kapsamında aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelendi. İncelemelerde otomobilin Seydişehir ilçesi üzerinden Antalya istikametine gittiği belirlendi. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyle koordinasyon sağlandı.

Adıyaman'a gitmek amacıyla otomobili çaldığını söyledi

Çalıntı otomobil, Antalya'nın Serik ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan şüpheli F.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cezaevinden yeni tahliye olduğunu Adıyaman'a gitmek amacıyla otomobili çaldığını söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede F.Ç.'nin daha önce 2 oto hırsızlığı suçunun da aralarında bulunduğu birçok suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı