Cezaevindeki Zanlı Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Erzincan'da cinayet suçundan tutuklu bulunan Hasan Temur, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Daha önce bir cinayet olayıyla gündeme gelen Temur, tabanca ile bir kişiyi öldürmüş ve bir diğerini yaralamıştı.

Erzincan'da cinayet suçundan cezaevinde tutuklu bulunan zanlı kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ay Tunceli'de bir restoranda meydana gelen olayda Hasan Çetin'i tabancayla vurarak öldüren bir kişiyi de ağır yaralayan zanlı Hasan Temur, olayın ardından tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Temur dün cezaevinde kalp krizi geçirdi. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Temur hayatını kaybetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
