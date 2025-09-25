Cezaevindeki Zanlı Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Erzincan'da cinayet suçundan cezaevinde tutuklu bulunan zanlı kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ay Tunceli'de bir restoranda meydana gelen olayda Hasan Çetin'i tabancayla vurarak öldüren bir kişiyi de ağır yaralayan zanlı Hasan Temur, olayın ardından tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Temur dün cezaevinde kalp krizi geçirdi. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Temur hayatını kaybetti. - ERZİNCAN