Cezaevinde rahatsızlanan Ayşe Barım'ın sağlık durumuna ilişkin ilk bilgi: Olumsuz bir gelişme yok

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen menajer Ayşe Barım, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde rahatsızlandı.

Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, "Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor" dedi.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformu X üzerinden Barım'a ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlanırken; sağlık durumuna ilişkin de bilgi verildi.

"Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında er alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Adı geçen, 19.04.2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilmemiştir. ."

"SAĞLIK DURUMUNDA OLUMSUZ BİR GELİŞME GÖZLENMEDİ"

Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıkla ölçülen tansiyon değerlerinde de sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlenmemiştir. Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı şekilde gerçekleşmiştir.

Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın "hastaneye kaldırıldığı" ve "tedavisinin yapılmadığı" yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır."