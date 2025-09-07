Haberler

Cezaevinde Avukat Uyuşturucu Haplarla Yakalandı

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu müvekkiline uyuşturucu özelliği taşıyan sentetik ecza hapları vermeye çalışan avukat M.Y., güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Tutuklu A.K.'nin üzerinde 13 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Avukat M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan A.K. ile görüşme yapan avukat M.Y., iddiaya göre müvekkiline uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapları vermeye çalışırken yakalandı. Olay, kurumun merkez kontrol birimince güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre görüşmenin ardından yapılan üst aramasında tutuklu A.K.'nin üzerinden, renkli reçeteye tabi 13 adet sentetik ecza niteliğinde hap ele geçirildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli avukat M.Y.'nin aracı da Sulh Ceza Hakimliği kararıyla arandı. Yapılan aramada 63 adet benzer nitelikte sentetik ecza hapı daha bulundu.

Cezaevi içerisindeki eylemleri güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheli avukat M.Y., sevk edildiği Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
